Landmark Bancorp veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Landmark Bancorp hat am 28.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Landmark Bancorp hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,77 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,540 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,80 Prozent auf 24,7 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 24,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 3,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,15 USD je Aktie generiert.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Landmark Bancorp mit einem Umsatz von insgesamt 95,97 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 88,14 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 8,88 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at