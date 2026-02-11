|
Landmark Cars legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Landmark Cars ließ sich am 10.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Landmark Cars die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS belief sich auf 3,42 INR gegenüber 2,75 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,56 Prozent auf 13,45 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,95 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
