Landmark Cars präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Landmark Cars veröffentlichte am 11.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,29 INR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,010 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 33,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12,11 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,07 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at