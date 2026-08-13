Landmark Cars: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Landmark Cars lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,51 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,67 INR je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Landmark Cars mit einem Umsatz von insgesamt 13,02 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,62 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 22,66 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at