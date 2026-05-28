Landmark Cars zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Landmark Cars gab am 26.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,63 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,340 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12,79 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,91 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 9,01 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Landmark Cars ein EPS von 3,85 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 48,96 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 39,40 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at