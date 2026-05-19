SEC Aktie
WKN DE: A2AN8G / ISIN: IT0005200453
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19.05.2026 20:23:17
Landmark Investment Partners Cuts Howard Hughes Holdings Stake, According to Recent SEC Filing
According to a SEC filing disclosed May 15, 2026, Landmark Investment Partners L.P sold 80,107 shares of Howard Hughes Holdings (NYSE:HHH), during the first quarter. The holding's quarter-end valuation decreased by $7.01 million, a figure that incorporates both the sale and share price movement.Landmark Investment Partners reduced its HHH position, which now accounts for 1.7% of 13F assets under managementTop holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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