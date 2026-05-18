Douglas Aktie

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WKN DE: BEAU1Y / ISIN: DE000BEAU1Y4

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18.05.2026 18:52:06

Landmark Investment Partners Reduces Douglas Emmett Stake, According to Recent SEC Filing

According to a SEC filing dated May 15, 2026, Landmark Investment Partners reduced its reported common-stock position in Douglas Emmett (NYSE:DEI)during the first quarter. The fund’s position in the stock fell to 762,556 shares, with a quarter-end value of $7.18 million. The overall stake’s value declined by $4.33 million, a figure that includes both trading activity and stock price movement.The fund reduced its exposure to Douglas Emmett common-stock position, with the position now comprising 5.16% of 13F reportable AUM.Top holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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