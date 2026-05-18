Douglas Aktie
WKN DE: BEAU1Y / ISIN: DE000BEAU1Y4
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18.05.2026 18:52:06
Landmark Investment Partners Reduces Douglas Emmett Stake, According to Recent SEC Filing
According to a SEC filing dated May 15, 2026, Landmark Investment Partners reduced its reported common-stock position in Douglas Emmett (NYSE:DEI)during the first quarter. The fund’s position in the stock fell to 762,556 shares, with a quarter-end value of $7.18 million. The overall stake’s value declined by $4.33 million, a figure that includes both trading activity and stock price movement.The fund reduced its exposure to Douglas Emmett common-stock position, with the position now comprising 5.16% of 13F reportable AUM.Top holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Douglas AG
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11:14
|ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Douglas auf 10,50 Euro - 'Neutral' (dpa-AFX)
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14.05.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX schlussendlich stärker (finanzen.at)
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14.05.26
|Douglas-Aktie unter Druck: Nach Abstufung auf Rekordtief (dpa-AFX)
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14.05.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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14.05.26
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Douglas auf 'Hold' (dpa-AFX)
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14.05.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX legt zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
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12.05.26
|Douglas-Aktie: Abwärtstrend nach gesenkter Prognose setzt sich fort (dpa-AFX)
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12.05.26
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
Analysen zu Douglas AG
|07:25
|Douglas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.26
|Douglas Hold
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|07:25
|Douglas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.26
|Douglas Hold
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:25
|Douglas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.26
|Douglas Hold
|Deutsche Bank AG
|19.02.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|11.02.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|20.01.26
|Douglas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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