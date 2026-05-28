Landmark Property Development Company mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Landmark Property Development Company hat am 26.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,110 INR, nach -0,280 INR im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 73,49 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 526,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Landmark Property Development Company einen Umsatz von 11,73 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at