BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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15.09.2026 23:31:07
Landmark US crypto bill fails as Senate splits over Trump ethics concerns
Defeat is a massive setback to an industry that has spent record sums lobbying for a favourable market structureWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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