14.09.2026 06:31:29

LANDNET: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

LANDNET hat am 11.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 25,01 JPY, nach 39,53 JPY im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 29,82 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte LANDNET 26,84 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 98,90 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei LANDNET ein Gewinn pro Aktie von 99,69 JPY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 109,95 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte LANDNET 95,99 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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