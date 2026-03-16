LANDNET gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

LANDNET hat am 13.03.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

LANDNET hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 22,47 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 28,60 JPY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat LANDNET 25,74 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 24,31 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at