LANDNET legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

LANDNET veröffentlichte am 12.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 27,96 JPY, nach 10,57 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 28,65 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 25,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22,79 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at