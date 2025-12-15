|
LANDNET vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
LANDNET hat am 12.12.2025 die Bilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 23,46 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 20,98 JPY je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,77 Prozent auf 25,75 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22,05 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
