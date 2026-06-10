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10.06.2026 06:31:29
Lands End gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Lands End hat am 09.06.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 10,56 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,53 Prozent auf 238,9 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 261,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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