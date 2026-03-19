Lands' End Aktie
WKN DE: A110MJ / ISIN: US51509F1057
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19.03.2026 11:53:38
Lands' End Inc. Reveals Fall In Q4 Income
(RTTNews) - Lands' End Inc. (LE) reported a profit for fourth quarter that Drops, from last year
The company's bottom line totaled $12.27 million, or $0.40 per share. This compares with $18.52 million, or $0.59 per share, last year.
Excluding items, Lands' End Inc. reported adjusted earnings of $23.57 million or $0.76 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 4.7% to $462.37 million from $441.66 million last year.
Lands' End Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $12.27 Mln. vs. $18.52 Mln. last year. -EPS: $0.40 vs. $0.59 last year. -Revenue: $462.37 Mln vs. $441.66 Mln last year.
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Nachrichten zu Lands' End Inc
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18.03.26
|Ausblick: Lands End stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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08.12.25
|Ausblick: Lands End informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Lands' End Inc
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