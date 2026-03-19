Lands' End Aktie

WKN DE: A110MJ / ISIN: US51509F1057

19.03.2026 16:27:18

Lands' End Shares Rise 6% As Revenue Growth Offsets Lower Q4 Profit

(RTTNews) - Lands' End, Inc. (LE) shares gained 5.69 percent to $14.31, rising $0.77 on Thursday, as quarterly results revealed higher revenue despite lower profit.

The stock is currently trading at $14.31 compared with its previous close of $13.54. Shares opened at $12.87 and traded between $12.22 and $14.95 during the session on the Nasdaq. Trading volume reached about 378,864 shares, above the average volume of about 280,815 shares.

Lands' End reported fourth-quarter net income of $12.27 million, or $0.40 per share, compared with $18.52 million, or $0.59 per share, a year earlier. Adjusted earnings were $23.57 million, or $0.76 per share. Revenue increased 4.7 percent to $462.37 million from $441.66 million last year, suggesting stronger sales despite lower bottom-line profit.

The stock has traded in a 52-week range of $7.65 to $20.04.

