Lands End verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Lands End hat am 09.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,020 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lands End in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,36 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 317,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 318,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at