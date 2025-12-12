|
12.12.2025 06:31:28
Lands End verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Lands End hat am 09.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,020 USD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lands End in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,36 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 317,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 318,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!