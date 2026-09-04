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04.09.2026 06:31:29
Lands End zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Lands End präsentierte am 03.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel.
Lands End hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,11 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,120 USD je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 302,0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lands End einen Umsatz von 294,1 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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