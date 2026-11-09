Landstar Aktie

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WKN DE: A0X90Z / ISIN: US5150971035

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09.11.2026 01:30:02

Landstar: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 27, 2026, Landstar (NASDAQ:LSTR)reported total revenue of $1.512 billion, up 25% year-over-year. Freight capacity is tightening rapidly across truckload sectors as market conditions begin shifting in favor of transportation providers. A resilient balance sheet and a network of independent owner-operators position the company to capture upside during this freight recovery.

Three things management said stand out.

Oversized equipment transport is expanding rapidly through demand in data centers, energy, and infrastructure. This specialized capability yields higher revenue per load than standard flatbed cargo.

Recent court rulings on broker liability are forcing independent freight brokers to reevaluate their exposure to litigation. Joining an established network gives independent brokers administrative backing and insurance protection.

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