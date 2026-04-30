Landstar System hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Landstar System hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,850 USD je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Landstar System mit einem Umsatz von insgesamt 1,17 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,15 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 1,63 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at