Landstar System präsentierte Quartalsergebnisse

Landstar System hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,42 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,560 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Landstar System in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,42 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,51 Milliarden USD im Vergleich zu 1,21 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at