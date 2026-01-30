Landstar System stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Landstar System hat am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,70 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,31 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,17 Milliarden USD – eine Minderung von 2,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,21 Milliarden USD eingefahren.

In Sachen EPS wurden 3,31 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Landstar System 5,51 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 4,74 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4,82 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at