Landwirte-Protest am Jade-Weser-Port nach drei Tagen beendet

WILHELMSHAVEN (dpa-AFX) - Der Bauern-Protest am Jade-Weser-Port in Wilhelmshaven ist am Mittwoch nach drei Tagen zu Ende gegangen. Ab Nachmittag seien die Landwirte mit den Traktoren abgereist, am Abend sei dann das Feuer der Mahnwache beendet worden, teilte die Polizei mit. Wenig später habe das Sicherheitsmanagement mitgeteilt, dass zwei Traktoren vor der Zufahrt zum Hafengelände stehen. Der Polizei sagten die Fahrer demnach aber, sie hätten sich verfahren. Sie seien umgehend wieder zurückgefahren.

Am Montag hatten Landwirte die Zufahrtswege zu dem Hafen mit rund 40 Traktoren blockiert. Dadurch gab es auch Verkehrsbehinderungen. Der Betrieb am Jade-Weser-Port wurde den Angaben zufolge gestört. Zuletzt hatten sich am Mittwochmittag laut Polizei rund 50 Traktoren dort befunden./sck/DP/zb