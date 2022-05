Lane (EZB) signalisiert Abfolge von Zinserhöhungen - Startpunkt offen

Frankfurt/Berlin (Reuters) - Die EZB wird sich laut Chefvolkswirt Philip Lane voraussichtlich mit einer ganzen Reihe von geldpolitischen Schritten aus dem Zinskeller herausbewegen.

"Ich denke, es ist klar, dass wir irgendwann die Zinsen bewegen, nicht nur einmal, sondern über die Zeit in einer Abfolge", erklärte der Ire am Donnerstag auf einer Konferenz der Denkfabrik Bruegel. Der gesamte Prozess der geldpolitischen Normalisierung sei dabei wichtiger als der eigentliche Zeitpunkt der Zinswende. Er signalisierte, dass das Nullzinsniveau dann letztlich ausgedient haben werde: "Wir wissen, dass Normalisierung mehr als das sein wird."

Investoren an den Finanzmärkten rechnen für dieses Jahr bereits mit drei bis vier Zinsschritten nach oben. Zurzeit liegt der geldpolitische Schlüsselsatz bei 0,0 Prozent. Zugleich müssen Banken Strafzinsen berappen, wenn sie überschüssige Gelder bei der Notenbank parken. Dieser sogenannte Einlagesatz ist aktuell bei minus 0,5 Prozent.

Zuletzt hatte es unterschiedliche Signale aus der Führungsetage der Europäischen Zentralbank (EZB) mit Blick auf eine erste Zinserhöhung gegeben. Direktor Fabio Panetta erklärte, es wäre unklug, bei den Zinsen zu handeln, bevor die Wirtschaftsdaten aus dem zweiten Quartal bekannt seien. Damit wandte er sich indirekt gegen eine Erhöhung im Juli, die seine Kollegin Isabel Schnabel ins Spiel gebracht hatte. Diese hatte dem "Handelsblatt" gesagt, Geldpolitik müsse vorausschauend handeln: Es gelte, nicht erst zu reagieren, wenn eine Lohn-Preis-Spirale bereits in Gang gekommen sei.

TARIFABSCHLÜSSE IM FOKUS

Laut Lane zeigen die jüngsten Lohnabschlüsse in der Euro-Zone allerdings, dass die Tarifparteien den derzeitigen Inflationsschub für vorübergehend halten. Als Anzeichen dafür wertet er, dass die Abschlüsse für 2022 höher als die für das Jahr 2023 ausfielen. Die im laufenden Jahr getätigten Tarifabschlüsse für 2022 liefen auf ein Lohnplus von rund drei Prozent hinaus. Für 2023 würden es wohl nur 2,5 Prozent werden. Moderate Lohnabschlüsse dürften im Sinne der EZB sein, die sich derzeit mit einer Rekordinflation von 7,5 Prozent konfrontiert sieht und damit zusehends unter Zugzwang gerät.

Die US-Notenbank Fed bekämpft die noch höhere Inflation in ihrem Land mit dem größten Zinssprung seit 22 Jahren und will weitere folgen lassen. Während in den USA die Zinsspanne mittlerweile von 0,75 bis 1,00 Prozent reicht, steht in der Euro-Zone weiterhin die Null. Die Bank of England (BoE) hat unterdessen ein wahres Zinsfeuerwerk abgebrannt: Sie erhöhte den geldpolitischen Schlüsselsatz am Donnerstag um einen Viertel Punkt auf 1,0 Prozent - der vierte Zinsschritt binnen sechs Monaten.