Lanebury Growth Capital präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Lanebury Growth Capital hat am 28.10.2025 die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,17 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,090 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,190 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,100 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at