Lanebury Growth Capital präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Lanebury Growth Capital hat am 01.06.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Lanebury Growth Capital ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at