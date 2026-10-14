OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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14.10.2026 08:05:21
Lange Haftstrafe droht: OpenAI-Mitarbeiter wird wegen verstecktem Abhörgerät festgenommen
Die Angst vor Spionage geht unter KI-Firmen angesichts des globalen Wettrüstens verstärkt um. In einem aktuellen Fall bei dem ChatGPT-Entwickler OpenAI versucht ein 35-jähriger Mitarbeiter einen Konferenzraum abzuhören. Doch die Aktion fliegt auf.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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