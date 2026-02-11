ZOOM Aktie
WKN DE: A2DM2L / ISIN: JP3411820008
11.02.2026 11:28:00
Langer Zoom: 2,35x-Tele für Pro-iPhones der Reihen 16 und 17
Ein chinesischer Anbieter hat ein Teleobjektiv samt Retro-Gehäuse für Apple-Handys in der Pipeline. Das Crowdfunding-Projekt läuft.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
