E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|
31.12.2025 08:19:33
Langfristig steigende Kosten: Eon-Chef sieht Energiepreise 2026 sinken
Verbraucher könnten im kommenden Jahr eine spürbare Entlastung bei den Kosten für Strom und Gas erwarten, sagt der Chef von Deutschlands größtem Netzbetreiber. Schon 2027 dürfte sich der Trend aber wieder umkehren.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
