E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
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03.05.2026 15:22:32
Langfristig wird's teurer: Eon verspricht trotz Iran-Krieg stabile Energiepreise - vorerst
Die Spritpreise gehen infolge des Iran-Kriegs durch die Decke. Werden jetzt auch Strom und Gas teurer? Der größte Energieversorger Deutschlands beruhigt - bis Ende des Jahres sind keine Preiserhöhungen geplant. Danach werden Verbraucher allerdings wohl tiefer in die Tasche greifen müssen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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