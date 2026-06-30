BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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30.06.2026 17:00:00
Langfristiges Engagement in den Vereinigten Staaten: BMW Group vollendet erfolgreiches Investitionsprogramm von 1,7 Milliarden US-Dollar und präsentiert neuen BMW X5 im Werk Spartanburg
+++ Neuer BMW X5 wird erstes Modell mit fünf Antriebsformen +++ BMW iX5 wird Ende 2026 erstes vollelektrisches BMW Modell aus US-Produktion +++ CEO Nedeljkovic: „Abschluss unserer Investitionen in Spartanburg und Woodruff unterstreicht unser Vertrauen in die Vereinigten Staaten und stärkt die Rolle South Carolinas in unserem globalen Netzwerk“ +++ Produktion von mindestens sechs vollelektrischen Modellen in den Vereinigten Staaten bis 2030 +++ ...Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
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