Langjährige UBS-Bankerin spielt jetzt im Metaverse

Von der Finanzwelt in die Gaming-Branche: Die frühere UBS -Bankerin Theresia Le Battistini verfolgt nun andere Ziele. Sie ist der Kopf hinter dem Mobile-Game «Fashion-League». Im Gespräch mit finews.ch verrät die Asiatin, was ihr Spiel so besonders macht und wie ihr ihre langjährige Karriere in der Finanzbranche bei der Game-Entwicklung zugute kommt. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch Zum vollständigen Artikel