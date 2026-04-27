Lanpec Technologies gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Lanpec Technologies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,04 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lanpec Technologies noch ein Gewinn pro Aktie von 0,020 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 117,8 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 8,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 129,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at