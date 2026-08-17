Lantern Pharma: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Lantern Pharma hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,57 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,400 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at