Lantern Pharma gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Lantern Pharma hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Lantern Pharma hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,420 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at