Lantern Pharma stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Lantern Pharma gab am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Lantern Pharma vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,39 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,420 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at