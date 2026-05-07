Lantheus Holdings Aktie
WKN DE: A117UE / ISIN: US5165441032
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07.05.2026 13:45:36
Lantheus Holdings Inc. Reports Advance In Q1 Income
(RTTNews) - Lantheus Holdings Inc. (LNTH) revealed earnings for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $118.42 million, or $1.80 per share. This compares with $72.95 million, or $1.02 per share, last year.
Excluding items, Lantheus Holdings Inc. reported adjusted earnings of $95.80 million or $1.46 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 1.2% to $377.33 million from $372.76 million last year.
Lantheus Holdings Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $118.42 Mln. vs. $72.95 Mln. last year. -EPS: $1.80 vs. $1.02 last year. -Revenue: $377.33 Mln vs. $372.76 Mln last year.
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Analysen zu Lantheus Holdings Inc
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