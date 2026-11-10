Lantronix Aktie
WKN DE: A0YGCF / ISIN: US5165482036
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10.11.2026 09:16:52
Lantronix: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its first quarter of fiscal 2027 earnings call, held on Nov. 9, 2026, Lantronix (NASDAQ:LTRX) announced that first-quarter revenue grew 8% year over year to $32.4 million on strong demand for embedded edge computing. The compute hardware provider is expanding into high-margin software and specialized autonomous defense hardware, insulating its profitability from legacy network shifts. Three things management said stand out.
Lantronix is moving up the technology stack in unmanned aerial systems by consolidating discrete functions into single reference boards for autonomous drones and robotics. That hardware consolidation speeds design cycles for defense and industrial clients.
By acquiring Nero Global Tracking, a provider of fleet management tracking, Lantronix added high-margin recurring software revenue to its hardware base. Pro forma calculations, which show combined results as if the deal closed earlier, show services now exceed 10% of sales.
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