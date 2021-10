Lantronix erweitert Engineering Services auf EMEA mit einem neuen Design Center in Deutschland

Engineering- und maßgeschneiderte Designservices unterstützen EMEA-Kunden bei der Entwicklung innovativer IoT-Lösungen

IRVINE, Kalifornien, Oct. 07, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), ein globaler Anbieter von sicheren schlüsselfertigen Lösungen für das Internet der Dinge (Internet of Things – IoT), gab heute die Eröffnung des neuen Lantronix Design Center in Ilmenau (Deutschland) bekannt, mit dem EMEA-Kunden unterstützt werden sollen. Die große Eröffnungsfeier wird am 15. Okt. 2021 stattfinden (weitere Einzelheiten unten).



Das neue Lantronix Design Center in Deutschland wird eine Engineering-Gruppe umfassen, die sich mit Design Engineering, Systemarchitektur, technischem Support, Qualitätssicherung und Testdiensten befasst. Das Team aus Ingenieuren und Support-Mitarbeitern arbeitet mit den EMEA-Kunden und -Partnern von Lantronix sowie mit lokalen und staatlichen Behörden zusammen, um bei der Entwicklung innovativer neuer IoT-Lösungen zu helfen.

Von der Entwicklung schlüsselfertiger Produkte zum Festpreis bis hin zur Erweiterung von Designteams bei komplexen Projekten unterstützt das Design Center-Team von Lantronix seine Kunden dabei, ihre technischen Ziele zu erreichen, schnell Prototypen zu erstellen und Produkte auf den Markt zu bringen.

"Mit dem neuen Lantronix Design Center in Ilmenau stellen wir lokale technische Ressourcen zur Verfügung und unterstreichen damit unser Engagement in der europäischen Region", so Paul Pickle, CEO von Lantronix. "Diese Expansion und unser Fokus auf IoT-Lösungen sind ein wesentlicher Treiber für das Wachstum von Lantronix."

"Mit der Einführung hochwertiger Engineering- und maßgeschneiderter Designservices in der Region unterstützen wir unsere EMEA-Kunden, die innovative Lösungen für die stetig wachsende IoT-Welt entwickeln", so Fathi Hakam, VP of Engineering bei Lantronix. "Unser erfahrenes Engineering-Team bietet IoT-Produktentwicklung mit unvergleichlichem Know-how und bewährten Best Practices für die Produktentwicklung."

Die große Eröffnungszeremonie findet am 15. Okt. 2021 um 10:00 Uhr in Ilmenau, Ziegelhüttenweg 4, statt.

Zu den lokalen Würdenträgern, die zu der Veranstaltung eingeladen sind, gehören unter anderem Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee, US-Generalkonsul Kenichiro (Ken) Toko, Landrätin Petra Enders, Bürgermeister Dr. Schultheiß und Professor Kai-Uwe Sattler, Präsident der TU Ilmenau. Zu den Landix-Würdenträgern, die an der Veranstaltung teilnehmen, gehören Pickle und Hakam.

Agenda der Eröffnungsfeier: 10:00 Uhr: Offizielle feierliche Eröffnung und Enthüllung des neuen Büroschildes 10:15 Uhr: Reden Herr Pickle Herr Toko Frau Enders Dr. Schultheiß 11:15 Uhr: Tour durch das Büro 11:45 Uhr: Pressekonferenz 13:00 Uhr: Leichtes Mittagessen 14:00 Uhr: Offene Gesprächsrunde 16:00 Uhr: Ausklang

RSVP: guido.voigt@lantronix.com bis 12. Okt. 2021.

Über Lantronix

Lantronix Inc. ist ein globaler Anbieter sicherer schlüsselfertiger Lösungen für das Internet der Dinge (IoT) und Remote Environment Management (REM) und bietet Software-as-a-Service (SaaS), Konnektivitätsdienstleistungen, Ingenieursdienstleistungen und intelligente Hardware an.

Lantronix ermöglicht seinen Kunden, die Markteinführungszeit zu verkürzen und die Betriebszeit und Effizienz zu steigern, indem zuverlässige, sichere und vernetzte Intelligent-Edge-IoT- und Remote-Management-Gateway-Lösungen bereitgestellt werden.

Die Produkte und Dienstleistungen von Lantronix vereinfachen die Erstellung, Entwicklung, Bereitstellung und Verwaltung von IoT- und IT-Projekten zu Anwendungen in den Bereichen Robotik, Automobilbau, Wearables, Videokonferenzen, Industrie, Medizin, Logistik, Smart Cities, Sicherheit, Einzelhandel, Zweigstellen, Serverräume und Rechenzentren. Für weitere Informationen besuchen Sie die Website von Lantronix .

Weitere Informationen finden Sie im Lantronix Blog , auf dem wir Diskussionen und Neuigkeiten aus der Branche veröffentlichen. Folgen Sie Lantronix auf Twitter , sehen Sie sich unsere YouTube-Videobibliothek an oder kontaktieren Sie uns auf LinkedIn .

"Safe Harbor"-Erklärung gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995: Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die sich nicht vollständig auf historische oder sachliche Fakten beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Dies umfasst unter anderem Aussagen zu unseren Lösungen, Technologien und Produkten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf unseren aktuellen Erwartungen und unterliegen erheblichen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, zukünftigen Geschäfts-, Finanz- oder Leistungsergebnisse erheblich von unseren historischen Ergebnissen oder von denen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung ausgedrückt oder impliziert werden, abweichen. Zu den potenziellen Risiken und Unwägbarkeiten zählen unter anderem Faktoren wie die Auswirkungen negativer oder sich verschlechternder regionaler und weltweiter Wirtschaftsbedingungen oder einer Marktinstabilität auf unser Geschäft, einschließlich Auswirkungen auf Kaufentscheidungen unserer Kunden; die Auswirkungen des COVID-19-Ausbruchs auf unsere Mitarbeiter, Liefer- und Vertriebsketten sowie die Weltwirtschaft, Cybersicherheitsrisiken, Änderungen der geltenden Gesetze, Vorschriften und Zölle der US-amerikanischen und von ausländischen Regierungen, unsere Fähigkeit, unsere Übernahmestrategie erfolgreich umzusetzen oder übernommene Unternehmen zu integrieren, Schwierigkeiten und Kosten beim Schutz von Patenten und anderen Eigentumsrechten, die Höhe unserer Verbindlichkeiten, unsere Fähigkeit, unseren Verbindlichkeiten und den Beschränkungen in unseren Verbindlichkeitsvereinbarungen nachzukommen, sowie alle zusätzlichen Faktoren, die in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 30. Juni 2020 endende Geschäftsjahr enthalten sind, der am 11. September 2020 bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht wurde, einschließlich des Abschnitts "Risikofaktoren" in Teil I Punkt 1A dieses Berichts sowie in unseren anderen öffentlichen Einreichungen bei der SEC. Zusätzliche Risikofaktoren können von Zeit zu Zeit in unseren zukünftigen Anträgen identifiziert werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung und wir übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um spätere Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln.

© 2021 Lantronix, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Lantronix ist eine eingetragene Marke. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Lantronix Pressekontakt:

Gail Kathryn Miller

Corporate Marketing &

Communications Manager

media@lantronix.com

949-453-7158

Analysten- und Anlegerkontakt von Lantronix:

Jeremy Whitaker

Chief Financial Officer

investors@lantronix.com

949-450-7241