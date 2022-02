Lantronix führt anwendungsspezifische industrielle IoT-Lösungen auf Basis der neuen Mobilfunk-Gateways der Serie G520 ein

Die Lösungen zielen auf drei vertikale Bereiche ab: Industrie 4.0, Sicherheit und Transport

IRVINE, Kalifornien, Feb. 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), ein globaler Anbieter von sicheren, schlüsselfertigen Lösungen für intelligente IT und das Internet der Dinge (IoT), gab heute die Einführung anwendungsspezifischer industrieller IoT-Lösungen bekannt, die mit ihren intelligenten zellularen IoT-Geräten und -Diensten der Serie G520 auf die Bedürfnisse der Märkte für Industrie 4.0, Sicherheit und Transport eingehen. Ab sofort sind der "G520 Industrial", ein wettbewerbsfähiger Router für Mobilfunk-Industrieprotokollkonverter, und der "G520 Security", ein Hochgeschwindigkeits-LTE-CAT 13- und 5G-Kommunikationsrouter zur Reduzierung von Cybersicherheitsbedrohungen, erhältlich. Der "G520 Transport" wird später im Jahr 2022 auf den Markt kommen.



Die Gateways G520 Industrial und G520 Security bieten eine Komplettlösung und werden mit dem preisgekrönten cloudbasierten Gerätemanagement ConsoleFlow™ von Lantronix vorkonfiguriert, das die Betriebseffizienz durch die Bereitstellung einer einzigen Ansicht für die Verwaltung von Remote-Assets erhöht. Darüber hinaus ist das Gerät für die Lantronix Connectivity Services vorkonfiguriert, die nordamerikanische und globale mobile Datentarife und VPN-Sicherheit mit einer einfach zu bedienenden Cloud-Plattform zur Verwaltung von SIMs und Diensten bieten.

"Als Antwort auf den schnell wachsenden industriellen IoT-Markt liefert Lantronix wettbewerbsfähige Lösungen, die die Herausforderungen des Marktes angehen und lösen", so Paul Pickle, CEO von Lantronix. "Unser Angebot an Software, Hardware und Konnektivitätsdiensten bietet unseren Kunden die bewährte Integration und Benutzerfreundlichkeit, die sie für den Erfolg in der heutigen auf IoT ausgerichteten Welt benötigen."

Laut Berg Insight stiegen die weltweiten Auslieferungen von mobilen IoT-Geräten im Jahr 2020 um 14 Prozent auf 302,7 Millionen Einheiten und werden voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 15,8 Prozent im Jahr 2025 auf 629,6 Millionen Einheiten wachsen.

Folgende Geräte sind jetzt verfügbar:

G520 Industrial , ein industrietauglicher, wettbewerbsfähiger Protokollkonvertierungs-Router mit LTE-Kommunikation, mehreren Schnittstellen und Feldbus-Protokollkonvertierungen (z. B. Modbus, DNP3 und IEC), die über die ConsoleFlow-Plattform in Minutenschnelle bereitgestellt werden können.

, ein industrietauglicher, wettbewerbsfähiger Protokollkonvertierungs-Router mit LTE-Kommunikation, mehreren Schnittstellen und Feldbus-Protokollkonvertierungen (z. B. Modbus, DNP3 und IEC), die über die ConsoleFlow-Plattform in Minutenschnelle bereitgestellt werden können. G520 Security, das Hochgeschwindigkeits-LTE Cat 13 und 5G unterstützt und mit seinem dedizierten Quantum Security Chip und der proprietären InfiniShield™-Software-Suite von Lantronix die Möglichkeit von Cyberangriffen verringert, während sein kleiner Formfaktor und die Power-Over-Ethernet-Funktion die Bereitstellung vereinfachen.

Folgendes Gerät ist demnächst verfügbar:

G520 Transport, das die ultimative hybride Lösung bietet, die auf der 25-jährigen Erfahrung von Lantronix mit Telematik-Gateways und mobilem WLAN-Routing basiert. Mit WLAN im Fahrzeug, Ortungsbasis, Sensoraktivierung und CAN-Bus-Reading ist das "G520 Transport" eine einfach zu installierende und sicher zu verwaltende Lösung.



Weitere Informationen finden Sie unter https://www.lantronix.com/products/g520/

Über Lantronix

Lantronix Inc. ist ein globaler Anbieter sicherer schlüsselfertiger Lösungen für das Internet der Dinge (IoT) und Remote Environment Management (REM) und bietet Software-as-a-Service (SaaS), Konnektivitätsdienstleistungen, Ingenieursdienstleistungen und intelligente Hardware an.

Lantronix ermöglicht seinen Kunden, die Markteinführungszeit zu verkürzen und die Betriebszeit und Effizienz zu steigern, indem zuverlässige, sichere und vernetzte Intelligent-Edge-IoT- und Remote-Management-Gateway-Lösungen bereitgestellt werden.

Die Produkte und Dienstleistungen von Lantronix vereinfachen die Erstellung, Entwicklung, Bereitstellung und Verwaltung von IoT- und IT-Projekten zu Anwendungen in den Bereichen Robotik, Automobilbau, Wearables, Videokonferenzen, Industrie, Medizin, Logistik, Smart Cities, Sicherheit, Einzelhandel, Zweigstellen, Serverräume und Rechenzentren. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Lantronix .

"Safe Harbor"-Erklärung gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995: Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die sich nicht vollständig auf historische oder sachliche Fakten beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Dies umfasst unter anderem Aussagen zu unseren Lösungen, Technologien und Produkten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf unseren aktuellen Erwartungen und unterliegen erheblichen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, zukünftigen Geschäfts-, Finanz- oder Leistungsergebnisse erheblich von unseren historischen Ergebnissen oder von denen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung ausgedrückt oder impliziert werden, abweichen. Zu den potenziellen Risiken und Unwägbarkeiten zählen unter anderem Faktoren wie die Auswirkungen negativer oder sich verschlechternder regionaler und weltweiter Wirtschaftsbedingungen oder einer Marktinstabilität auf unser Geschäft, einschließlich Auswirkungen auf Kaufentscheidungen unserer Kunden, die Auswirkungen des COVID-19-Ausbruchs auf unsere Mitarbeiter, Liefer- und Vertriebsketten sowie die Weltwirtschaft, Cybersicherheitsrisiken, Änderungen der geltenden Gesetze, Vorschriften und Zölle der US-amerikanischen und von ausländischen Regierungen, unsere Fähigkeit, unsere Übernahmestrategie erfolgreich umzusetzen oder übernommene Unternehmen zu integrieren, Schwierigkeiten und Kosten beim Schutz von Patenten und anderen Eigentumsrechten, die Höhe unserer Verbindlichkeiten, unsere Fähigkeit, unseren Verbindlichkeiten und den Beschränkungen in unseren Verbindlichkeitsvereinbarungen nachzukommen, sowie alle zusätzlichen Faktoren, die in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 30. Juni 2021 endende Geschäftsjahr enthalten sind, der am 11. September 2021 bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht wurde, einschließlich des Abschnitts "Risikofaktoren" in Teil I Punkt 1A dieses Berichts sowie in unseren anderen öffentlichen Einreichungen bei der SEC. Zusätzliche Risikofaktoren können von Zeit zu Zeit in unseren zukünftigen Einreichungen identifiziert werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung. Wir übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um spätere Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln.

© 2022 Lantronix, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Lantronix ist eine eingetragene Marke. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

