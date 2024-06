Lantronix IoT-Lösung ermöglicht digitale Regalbeschilderungslösung für HY-LINE Group

Kettenweite Implementierung und Verwaltung von Digital Signage zur Kundenbindung und Erfassung des Kaufverhaltens

IRVINE, Kalifornien, June 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), ein weltweit führender Anbieter von Rechen- und Konnektivitäts-IoT-Lösungen, hat heute die Veröffentlichung seiner Fallstudie über das Smart Shelf der HY-LINE Group bekanntgegeben, eine einfach zu implementierende digitale Regalbeschilderungslösung für den Einzelhandel, die Kundenbindung und Analysen des Kaufverhaltens ermöglicht. Unter Verwendung des Lantronix Routers der E210-Serie (E214) mit IoT-SIM-Konnektivitätsdiensten und der Percepxion™ Cloud IoT Edge Solutions-Plattform von Lantronix wird diese Lösung sicher und zentral für den globalen Einsatz verwaltet.



"Die bewährten IoT-Lösungen von Lantronix haben es der HY-LINE Group ermöglicht, eine digitale Beschilderungslösung für den Einzelhandel zu entwickeln, die das Beste aus Online- und persönlichem Einkaufen kombiniert und Einzelhandelsketten die Möglichkeit gibt, aufschlussreiche Analysen zum Kundenverhalten zu erfassen", so Mathi Gurusamy, Chief Strategy Officer bei Lantronix. "IoT-Lösungen für den Einzelhandel bieten zusätzliche Möglichkeiten, unsere Lösungen in diesem wachsenden Markt zu präsentieren."

Nach Angaben von Berg Insight ist der Einzelhandel einer der wichtigsten vertikalen Märkte für IoT-Geräte. Es wird prognostiziert, dass die weltweiten Lieferungen von IoT-Geräten im Einzelhandel in den nächsten drei Jahren mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 10 Prozent ansteigen und im Jahr 2027 19 Millionen Einheiten erreichen werden. Die innovativen Gateways und Software von Lantronix sind auf diesen Markt ausgerichtet und unterstützen diese Wachstumstrends durch Plug & Play-Konnektivitätsdienste und die Percepxion IoT Edge Solutions-Plattform.

Neue Fallstudie: Einzelhandel und digitale Beschilderung

Unter Verwendung der IoT-Lösungen von Lantronix, einschließlich des Routers der E210-Serie (E214) mit IoT-SIM-Konnektivitätsdiensten und der Percepxion Cloud IoT Edge Solutions-Plattform, entwickelte HY-LINE seine interaktive Point-of-Sale Smart Shelf Display-Lösung. Das Smart Shelf kombiniert das Beste aus dem Online- und dem persönlichen Einzelhandel, indem es die Kunden anspricht, ihr Kaufverhalten erfasst und Analysen liefert, um den Umsatz zu steigern und den Ertrag zu erhöhen.

Highlights in Bezug auf den Erfolg:

Ermöglicht die Plug & Play-Installation in mehreren Einzelhandelsgeschäften weltweit

Bietet sichere Konnektivität mit Netzwerkverbindung über LAN, WLAN oder speicherunabhängig mit IoT-SIM-Mobilfunkkonnektivität als integriertes Datenpaket

Ermöglicht "National Seamless Roaming", das automatisch die beste Verbindung über alle verfügbaren Mobilfunknetze hinweg auswählt

Ermöglicht skalierbares Cloud-Management über die gesamte Ladenkette, regional, national oder global

Bindet Kunden mit einfach zu aktualisierenden interaktiven Werbeaktionen und Verkäufen

Erfasst Daten mit Sensoren und liefert so analytische Erkenntnisse über das Kaufverhalten der Kunden

Ermöglicht Live-Updates für Werbeaktionen oder Preisänderungen

Bietet Fernverwaltung über die Percepxion IoT Edge Solutions-Plattform

Lösung: Router, Konnektivitätsdienste und Percepxion-Plattform von Lantronix

Die Nutzung von Produkten und Dienstleistungen von Lantronix ermöglichte es HY-LINE, Konnektivität in die Smart Shelf-Lösung einzubauen und damit eine einfache Möglichkeit für Einzelhändler zu schaffen, Smart Shelves in ihren Geschäften regional, national oder global einzusetzen und zu verwalten. Da das Smart Shelf mit dem interaktiven Display und dem Router vorkonfiguriert ist, müssen Einzelhändler es nur an eine Steckdose anschließen und mit dem Netzwerk verbinden, um loslegen zu können. Von dort aus stellt es automatisch eine Verbindung zum Cloud IoT-Management her, wo Percepxion die kettenweite Fernverwaltung der Konnektivität übernimmt.

Für weitere Informationen und um den Anwendungsfall zu lesen, besuchen Sie bitte die Fallstudie zu HY-LINE Smart Shelf Digital and Retail Signage von Lantronix hier.

Über Lantronix

Lantronix Inc. ist ein globaler führender Anbieter von Rechen- und Konnektivitäts-IoT-Lösungen, die auf wachstumsstarke Branchen, wie Smart Cities, Automotive und Enterprise ausgerichtet sind. Die Produkte und Dienstleistungen von Lantronix ermöglichen es Unternehmen, in den wachsenden IoT-Märkten erfolgreich zu sein, indem sie anpassbare Lösungen liefern, die jede Schicht des IoT-Stacks adressieren. Zu den führenden Lösungen von Lantronix gehören die Infrastruktur für intelligente Umspannwerke, Infotainment-Systeme und Videoüberwachung, ergänzt durch fortschrittliches Out-of-Band-Management (OOB) für Cloud- und Edge-Computing.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Lantronix.

