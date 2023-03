Lantronix kündigt das neue X300 Compact Cellular IoT Gateway an, eine ideale Lösung für unternehmenskritische Anwendungen

Überwachen und Verwalten von global verteilten Assets mit der X300 IoT Gateway-Lösung von Lantronix, die Hardware, cloudbasiertes Gerätemanagement, Mobilfunkkonnektivität, verbesserte Sicherheit und technischen Support umfasst

IRVINE, Kalifornien, March 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), ein weltweiter Anbieter von sicheren schlüsselfertigen Lösungen für das Internet der Dinge (IoT) im industriellen Umfeld und im Markt für intelligente IT, kündigte heute seine X300 Compact Gateway IoT-Lösung an. Die neue X300 Cellular Compact IoT Gateway-Lösung ist ideal für sichere unternehmenskritische Anwendungen und kombiniert die IoT-Gateway-Hardware von Lantronix mit einem Premium-Service-Abonnement, einschließlich zentralisiertem Gerätemanagement, integrierten Mobilfunkdaten, verbesserter Gerätesicherheit und kompetenter technischer Unterstützung in einem All-in-One-Paket.



"Wir bei Lantronix sind bestrebt, unseren Kunden schlüsselfertige IoT-Lösungen zu bieten, die die Probleme in Bezug auf Konnektivität und Remote-Gerätemanagement effizient lösen und gleichzeitig einen fachkundigen technischen Support bieten, um eine erfolgreiche Bereitstellung zu gewährleisten", so Paul Pickle, CEO von Lantronix. "Mit der neuen X300 Compact Gateway IoT-Lösung können unsere Kunden sicher sein, dass sie über eine zuverlässige, einfach zu verwaltende Lösung verfügen, die maximale Betriebszeit und Datensicherheit für unternehmenskritische Anwendungen bietet."

Laut Berg Insight wurden im Jahr 2021 weltweit mehr als 4,5 Millionen Mobilfunk-IoT-Gateways ausgeliefert, was einem Anstieg von 23 Prozent und einem Gesamtmarktwert von etwa 1,15 Milliarden US-Dollar entspricht. Der Jahresabsatz stieg um 14 Prozent, da sich die Nachfrage nach der COVID-19-Pandemie erholte. Der Jahresumsatz aus dem Verkauf von Mobilfunk-IoT-Gateways wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 14 Prozent wachsen und bis 2026 2,18 Milliarden US-Dollar erreichen.

Die X300 Compact Gateway IoT-Lösung umfasst:

X300 Gateway, ein kompaktes (79 mm x 79 mm) IoT-Gateway für industrielle Zwecke mit geeigneten Hardwareschnittstellen, einschließlich eines seriellen Multimode-Anschlusses, eines Ethernet-LAN-Anschlusses, Wi-Fi® 5, Bluetooth/BLE und weltweiten Mobilfunkoptionen, das die Verbindung jeder Art von industriellem Gerät und Sensor mit jeder Art von Netzwerk ermöglicht.

Die neue X300 Gateway IoT-Lösung wird auf der ISC West in Las Vegas vom 28. bis 31. März 2023 am Stand von Lantronix, Nummer 2097, zu sehen sein. Weitere Informationen zu diesem All-in-One-Paket finden Sie unter https://www.lantronix.com/products/x300-series/ .

Über Lantronix

Lantronix Inc. ist ein globaler Anbieter sicherer schlüsselfertiger Lösungen für das Internet der Dinge (IoT) und Remote Environment Management (REM) und bietet Software-as-a-Service (SaaS), Konnektivitätsdienstleistungen, Ingenieursdienstleistungen und intelligente Hardware an.

Lantronix ermöglicht seinen Kunden, die Markteinführungszeit zu verkürzen sowie die Betriebszeit und Effizienz zu steigern, indem zuverlässige, sichere und vernetzte Intelligent-Edge-IoT- und Remote-Management-Gateway-Lösungen bereitgestellt werden.

Die Produkte und Dienstleistungen von Lantronix vereinfachen erheblich die Erstellung, Entwicklung, Bereitstellung und Verwaltung von IoT- und IT-Projekten für Anwendungen in den Bereichen Robotik, Automobilbau, Wearables, Videokonferenzen, Industrie, Medizin, Logistik, Smart Cities, Sicherheit, Einzelhandel, Zweigstellen, Serverräume und Rechenzentren. Für weitere Informationen besuchen Sie die Website von Lantronix .

"Safe Harbor"-Erklärung gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995: Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die sich nicht vollständig auf historische oder sachliche Fakten beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Dies umfasst unter anderem Aussagen zu unseren Lösungen, Technologien und Produkten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf unseren aktuellen Erwartungen und unterliegen erheblichen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, zukünftigen Geschäfts-, Finanz- oder Leistungsergebnisse erheblich von unseren historischen Ergebnissen oder von denen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung ausgedrückt oder impliziert werden, abweichen. Zu den potenziellen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem Faktoren wie die Auswirkungen negativer oder sich verschlechternder regionaler und weltweiter Wirtschaftsbedingungen oder Marktinstabilität auf unser Geschäft, einschließlich Auswirkungen auf Kaufentscheidungen unserer Kunden; die Auswirkungen des COVID-19-Ausbruchs auf unsere Mitarbeiter, Liefer- und Vertriebsketten und die Weltwirtschaft; Cybersicherheitsrisiken; Änderungen der anwendbaren US- und ausländischen Regierungsgesetze, Vorschriften und Tarife; unsere Fähigkeit, unsere Übernahmestrategie erfolgreich umzusetzen oder erworbene Unternehmen zu integrieren; Schwierigkeiten und Kosten für den Schutz von Patenten und anderen Eigentumsrechten; die Höhe unserer Verschuldung, unsere Fähigkeit, unsere Schulden zu bedienen, und die Beschränkungen in unseren Schuldenvereinbarungen; und alle zusätzlichen Faktoren, die in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 30. Juni 2022 endende Geschäftsjahr enthalten sind, der am 29. August 2022 bei der Securities and Exchange Commission (die "SEC") eingereicht wurde, einschließlich im Abschnitt mit der Überschrift " Risikofaktoren" in Punkt 1A von Teil I dieses Berichts sowie in unseren anderen öffentlichen Einreichungen bei der SEC. Weitere Risikofaktoren können von Zeit zu Zeit in unseren zukünftigen Veröffentlichungen genannt werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung. Wir übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um spätere Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln.

© 2023 Lantronix, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Lantronix ist eine eingetragene Marke. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

