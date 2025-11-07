Lantronix öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Lantronix hat am 05.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Lantronix ein Ergebnis je Aktie von -0,070 USD vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 13,45 Prozent auf 29,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Lantronix 34,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at