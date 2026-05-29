Lantronix Prices $30 Mln Shares Offering At $7.20 Per Share

(RTTNews) - On Friday, Lantronix, Inc. (LTRX), a company specialized in AI technology, announced the pricing of an underwritten offering of 4.17 million shares of common stock which are worth $30 million, at the offering price of $7.20 per share.

In addition, Lantronix has granted the underwriters a 30-day option to purchase up to 625,000 shares at the offering price, less underwriting discounts and commissions.

Needham & Company and Canaccord Genuity are acting as joint bookrunners on the offering. The offering is expected to close on June 1, 2026.

On Thursday, the shares closed at $8.45, 16.55 percent higher on the Nasdaq. The pre-market shares were trading 8.88 percent lower at $7.70.