Lantronix Aktie
WKN DE: A0YGCF / ISIN: US5165482036
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29.05.2026 14:58:26
Lantronix Prices $30 Mln Shares Offering At $7.20 Per Share
(RTTNews) - On Friday, Lantronix, Inc. (LTRX), a company specialized in AI technology, announced the pricing of an underwritten offering of 4.17 million shares of common stock which are worth $30 million, at the offering price of $7.20 per share.
In addition, Lantronix has granted the underwriters a 30-day option to purchase up to 625,000 shares at the offering price, less underwriting discounts and commissions.
Needham & Company and Canaccord Genuity are acting as joint bookrunners on the offering. The offering is expected to close on June 1, 2026.
On Thursday, the shares closed at $8.45, 16.55 percent higher on the Nasdaq. The pre-market shares were trading 8.88 percent lower at $7.70.
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