Lantronix: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Lantronix hat am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 29,8 Millionen USD, gegenüber 31,2 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,46 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at