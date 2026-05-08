Lantronix stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Lantronix ließ sich am 06.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Lantronix die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Lantronix hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,100 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 30,2 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at