Lantronix zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Lantronix hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 29,8 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 32,4 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at