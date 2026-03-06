LANXESS-Aktie fällt deutlich: Envalior-Pläne ruhen vorerst

LANXESS kann die Anteile an seinem mit dem Finanzinvestor Advent betriebenen Gemeinschaftsunternehmen Envalior nicht wie geplant dieses Jahr losschlagen.

Wie LANXESS mitteilte, wird Advent die von LANXESS im September angedienten Anteile nicht 2026 übernehmen. Advent berufe sich dabei auf seinen vertraglich festen Finanzierungsvorbehalt.

Es gelten jetzt die weiteren Andienungs- bzw. Ankaufsrechte für die LANXESS-Anteile an Envalior in den Jahren 2027 und 2028.

LANXESS und Advent hatten den Deal im September 2025 vereinbart. Geplant war, dass der Kölner MDAX-Konzern dieses Jahr aus dem Gemeinschaftsunternehmen aussteigt. Vereinbart wurde ein Basis-Kaufpreis von rund 1,2 Milliarden Euro für die angedienten Anteile.

In der Vereinbarung war die Klausel hinterlegt, dass Advent 2027 das Erwerbsrecht für die LANXESS-Anteile zum selben Kaufpreis wie 2026 hat, sollte der Verkauf dieses Jahr nicht zustande kommen. Sollte dies nicht ausgeübt werden, könnte LANXESS 2028 in jedem Fall für die Hälfte seiner Beteiligung den Kauf des Anteils durch Advent verlangen.

LANXESS teilte nun mit, auch ohne die Einnahmen aus dem Anteilsverkauf in diesem Jahr langfristig solide finanziert zu sein. Man verfüge über einen starken Kassenbestand sowie nicht gezogene, fest zugesagte Kreditlinien im Umfang von über 1,35 Milliarden Euro. Die Rückzahlung der im Oktober 2026 fälligen Anleihe sei gesichert.

LANXESS-Aktie auf Tief seit 2009 - Bleibt auf Envalior-Anteilen sitzen

p> Das vorläufige Scheitern des Verkaufs der restlichen Anteile am Gemeinschaftsunternehmen Envalior hat bei den Aktionären von LANXESS am Freitag einmal mehr Sorgen in puncto Finanzierung des Spezialchemiekonzerns geweckt. Die Papiere sackten kurz nach dem XETRA-Handelsstart um gut acht Prozent auf 15,02 Euro ab. Nach dem jüngsten Branchen-Kursrutsch im Zuge des Iran-Krieges bedeutet das nun das niedrigste Kursniveau seit 2009.

Der Joint-Venture-Partner Advent will die Anteile an Envalior vorerst nicht übernehmen und beruft sich dabei auf den vereinbarten Finanzierungsvorbehalt. Nun gelten für 2027 und 2028 vereinbarten Kaufrechte.

Laut Analyst Chetan Udeshi von der US-Bank JPMorgan haben die Bilanzsorgen bei LANXESS damit Bestand. Sie seien schon länger das dominierende Thema der Aktienstory. Christian Bell von der UBS befürchtet, dass LANXESS bei Rating-Agenturen den "Investment Grade"-Status verlieren könnte. Gemeinhin wird dann von "Ramsch-Niveau" gesprochen. Damit könnten die Finanzierungskosten für das recht hoch verschuldete Unternehmen dann steigen.

Der Kölner Konzern sieht sich allerdings auch ohne die Einnahmen aus dem Anteilsverkauf langfristig solide finanziert, die Rückzahlung der im Oktober fälligen Anleihe sei bereits gesichert, hieß es am Donnerstagabend. LANXESS wollte dieses Jahr wie im vergangenen September angekündigt ursprünglich 1,2 Milliarden Euro durch den Verkauf einnehmen.

Udeshi schließt aus der Advent-Entscheidung, dass diese auch mit einem schwierigen Umfeld für zyklische Chemieunternehmen in Zusammenhang steht. Dieses spiegelt sich seiner Einschätzung nach auch in anderen Branchenwerten wie BASF oder WACKER CHEMIE noch nicht vollständig wider.

DJG/mgo/gos

DOW JONES / FRANKFURT (dpa-AFX)