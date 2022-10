LANXESS-Aktie gibt nach: LANXESS wieder in Bewertung bei JPMorgan aufgenommen

Der Spezialchemiekonzern LANXESS habe sich in den vergangenen Jahren weitreichend umstrukturiert, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In vollem Umfang wirke sich dies aber noch nicht aus. Nach der branchenweiten Kursschwäche in diesem Jahr sieht er aktuell anderswo im Sektor bessere Chancen.

Im XETRA-Handel geben die LANXESS-Aktien zeitweise 0,58 Prozent auf 34,33 Euro ab.

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2022 / 00:15 / BST

NEW YORK (dpa-AFX)