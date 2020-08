LANXESS-Aktie: LANXESS hält sich besser als befürchtet und bestätigt Ausblick

Zwar liefen Geschäfte mit den in der Viruspandemie und wegen der Schweinepest gefragten Desinfektionsmitteln sowie mit Wasseraufbereitungstechnik gut. Das reichte aber nicht, die erneut tristen Geschäfte etwa mit Spezialkunststoffen für Autobauer auszugleichen. Der Konzernumsatz fiel daher im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 16,7 Prozent auf 1,44 Milliarden Euro, wie LANXESS am Donnerstag in Köln mitteilte.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank um rund ein Fünftel auf 224 Millionen Euro und hielt sich damit besser als Analysten es laut den vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Daten im Durchschnitt erwartet hatten. Für 2020 peilt Konzernchef Matthias Zachert weiterhin ein bereinigtes Ebitda zwischen 800 und 900 Millionen Euro an.

Unter dem Strich stand im zweiten Quartal ein Gewinn von 803 Millionen Euro, was aber am Verkauf der Beteiligung am Chemieparkbetreiber Currenta lag.

LANXESS kann Geschäft mit organischen Lederchemikalien losschlagen

LANXESS hat einen Käufer für sein Geschäft mit organischen Lederchemikalien gefunden. Der Bereich geht an die TFL Ledertechnik GmbH, wie LANXESS am Donnerstag mitteilte. Der Kaufpreis umfasse eine fixe Komponente in Höhe von 80 Millionen Euro sowie eine erfolgsabhängige Komponente von bis zu 115 Millionen Euro. Die Transaktion soll bis Mitte 2021 abgeschlossen sein. Die bereits seit einiger Zeit in Aussicht gestellte Veräußerung ist Teil des Konzernumbaus unter LANXESS-Chef Matthias Zachert. Er richtet das Unternehmen immer stärker auf die profitablere Spezialchemie aus. Zudem sinkt durch den Verkauf die Abhängigkeit von der Automobilindustrie.

